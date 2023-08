Am 29. und 30. August 2023 Zwei Tage Vollsperrung: Kran blockiert Alte Poststraße in Neuenkirchen Von Christian Geers | 25.08.2023, 15:29 Uhr Durchfahrt verboten: Für zwei Tage wird die Alte Poststraße in Neuenkirchen für den Verkehr gesperrt. Symbolfoto: Rolf Poss/imago images up-down up-down

Die Alte Poststraße in Neuenkirchen muss an zwei Tagen für den Verkehr gesperrt werden. Am Dienstag, 29. August 2023, und Mittwoch, 30. August 2023, ist für Autos und Fußgänger kein Durchkommen. Das sind die Gründe.