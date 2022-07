Er ist der älteste Einwohner in Neuenkirchen: Alois Albers (hier mit seiner Frau Regina) wird heute 100 Jahre alt. FOTO: Miriam Heidemann up-down up-down Seinen Lebensabend verbringt er in der Heimat Alois Albers aus Neuenkirchen feiert heute seinen 100. Geburtstag Von Miriam Heidemann | 21.07.2022, 05:55 Uhr

Alois Albers schaut auf ein bewegtes Leben zurück: Geboren in Vinte, der Liebe wegen nach Köln gezogen und vor gut zehn Jahren wieder in seine Heimat Neuenkirchen zurückgekommen. Am Donnerstag, 21. Juli 2022, feiert er seinen 100. Geburtstag.