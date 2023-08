Das Bauschild auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters an der Bramscher Straße in Neuenkirchen kündigt es seit Tagen an. Ab Dienstag, 23. August 2023, wird die Neuenkirchener Filiale geschlossen. Für die Dauer der Bauarbeiten müssen sich Kunden umorientieren und vorübergehend in umliegende Aldi-Filialen ausweichen.

400 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche

Aldi Nord hat angekündigt, seine 2200 Filialen umzugestalten und damit auf verändertes Kaufverhalten zu reagieren. Für den Markt in Neuenkirchen bedeutet das eine Erweiterung der Verkaufsfläche um gut 400 auf nun 1150 Quadratmeter. Dafür wird das bestehende Gebäude teilweise abgerissen. Mit den Bauarbeiten ist bereits begonnen worden.

„Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden“, teilt Ludger Stahl, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi Nord, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 soll die Modernisierung abgeschlossen sein.

Mehr Informationen: Seit 2007 in Neuenkirchen größer als Größer als Zeichen Aldi betreibt seit Ende 2007 eine Filiale in Neuenkirchen, die anfangs eine Größe von 700 Quadratmetern hatte. 2013 vergrößerte sich der Markt um weitere 125 Quadratmeter. Gegen die erneute Erweiterung der Filiale im Einkaufszentrum zwischen Bramscher Straße und Mettinger Straße am südlichen Ortsrand hat die Gemeinde Neuenkirchen keine Einwände. Dort gibt es neben Aldi einen Combi-Markt, eine Filiale der Postenbörse und des Getränkehauses Hoffmann sowie das Geschäft „Forelle Beiseite". cg

Wie der Markt dann aussehen wird, verrät die Aldi-Pressestelle ebenfalls: Die vergrößerte Backwarenauslage ist künftig mit einem rückgelagerten Backraum versehen, sodass Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite befüllen können.

Der Pfandautomat in der Nähe des Eingangsbereichs bietet den Kundinnen und Kunden den Vorteil, dass sie ihr Pfandgut direkt zu Beginn des Einkaufs abgeben können.

Stellplätze auch für Lastenfahrräder

Auch energetisch bringt Aldi Nord die Märkte auf einen neuesten Stand. Mithilfe von Photovoltaik auf dem Dach und einer Wärmerückgewinnungsanlage soll die Filiale ohne fossile Brennstoffe auskommen.

80 Stellplätze werden vor dem Markt angeordnet. Für Menschen mit Behinderungen soll es etwas breitere Parkplätze geben, außerdem auch Eltern-Kind-Parkplätze sowie Stellplätze auch für Lastenfahrräder.

