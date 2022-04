Den Staffelstab übergab Hildegard Schwertmann-Nicolay an ihren Nachfolger Christoph Trame. FOTO: Nina Strakeljahn Wechsel in der Samtgemeinde Neuenkirchen „Klein, aber oho“: Viel Lob für Hildegard Schwertmann-Nicolay zum Abschied Von Nina Strakeljahn | 29.04.2022, 14:43 Uhr

Der Staffelstab ist jetzt in neuen Händen. Am Ende ihrer offiziellen Verabschiedung überreichte Hildegard Schwertmann-Nicolay, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Neuenkirchen, ihn an ihren Nachfolger Christoph Trame. Viel Lob für ihre Arbeit hatte sie zuvor erhalten.