Jede Menge zu spielen gab es für die Kinder in Neuenkirchen bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Samtgemeinde. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Viele Angebote für Kinder 50 Jahre Samtgemeinde Neuenkirchen: Großes Familienfest gefeiert Von Björn Dieckmann | 25.09.2022, 14:05 Uhr

Weltkindertag und 50 Jahre Samtgemeinde Neuenkirchen – beides in einem wurde am Samstag in einem kurzen und knackigen Programm ohne lange Reden gefeiert, kurzweilig für Jung und Alt.