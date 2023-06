Auch in Merzen könnten weitere Windräder die Landschaft prägen – im Bild der Windpark Fahlen Knüven (im Vordergrund) und der Windpark Höckel (im Hintergrund). Foto: Christian Geers up-down up-down 17 Prüfflächen für Windparks Noch mehr Windräder in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage – wo sie denkbar sind Von Christian Geers | 13.06.2023, 11:24 Uhr

Der Landkreis Osnabrück will die Zahl der Windräder im Kreisgebiet deutlich erhöhen. Es gibt 118 Prüfflächen, auf denen weitere Windparks entstehen könnten. 17 davon liegen in der Samtgemeinde Neuenkirchen. Wir geben einen Überblick über die einzelnen Standorte in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage.