„Windspiel versteht sich als inklusives Tanz- und Bewegungstheater von und mit Menschen mit und ohne Assistenzbedarf“. Ursprünglich aus einem Freizeitangebot für die Bewohner des Christophorus-Hofes in Witten entstanden, präsentiert Windspiel seine Aufführungen inzwischen bei vielfältigen Anlässen und auch an ungewöhnlichen Orten.

„Bewegte Augen Blicke“ lautete das Programm, das im Kulturbahnhof zu sehen war. Inhaltlich gesehen sind es schlichte Miniaturen, kleine Szenen des täglichen Lebens, entnommen aus dem Alltag und aus der Fantasie der Mitwirkenden, die von den Darstellerinnen und Darstellern in Bewegung, Gestik und Mimik ungesetzt wurden. In dreizehn Episoden wirkten dabei Menschen ohne und Menschen mit ganz unterschiedlich ausgeprägten Behinderungen vollkommen gleich wichtig auf der Bühne zusammen.

Das Besondere an Windspiel ist, dass es im künstlerischen Tun Grenzen verschiebt. Insbesondere die Grenzen aufgrund einer Behinderung wurden innerhalb der künstlerischen Darstellung beinahe irrelevant, so schwer sie sich ansonsten im Alltag auch auswirken mögen. In manchen Szenen der Aufführungen wurde sogar offensichtlich, dass es nicht immer der Mensch ohne Behinderung ist, der über die weiter gefassten Möglichkeiten verfügt. Was in diesen Kleinkunststücken an mimischer und gestischer Ursprünglichkeit von den sogenannten behinderten Menschen an den Tag gelegt wurde, kann zuweilen selbst von professionellen Schauspielern nur schwer reproduziert werden.

„Bewegte Augen Blicke“ begann und endete mit einem das Anliegen der Truppe genial wiedergebenden Bild. Hinter einem weißen Vorhang kämpfen verschiedene Menschen gegen einen imaginären Sturm. Nur als Schatten zu erkennen, blieb dabei vollständig im Verborgenen, welcher der Darsteller nun außerhalb der Bühne mit oder ohne Behinderung angesehen wird.

In den Miniaturen zu sehen waren unter anderem die Wartenden in einem Bahnhofscafé, die Überschwänglichkeit eines Hochzeitspaares, die tänzerische Begegnung zweier Rollstuhlfahrerinnen, die scheu-zärtliche Annäherung zwischen Frau und Mann und, ganz aktuell, Deutschland im Frauenfußballfieber.