„Wir haben ein zufriedenstellendes Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 erreicht“, diese Bilanz zogen Aufsichtsrat und Vorstand der Volksbank Dammer Berge eG bei der diesjährigen Generalversammlung. Erstmalig übersprang die Bilanzsumme der Bank die Marke von einer Milliarde Euro. „Die Bilanzsumme stieg im Kalenderjahr 2022 nochmals um circa 48 Millionen Euro an und erreichte zum Jahresende einen Wert von 1029 Millionen Euro, teilt die Volksbank Dammer Berge in einer Pressemitteilung mit. Das entspricht einer Steigerung von 4,9 Prozent“, erläuterte Vorstand Thomas Große-Klönne.

Vor dem Hintergrund der immensen weltpolitischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die das Jahr 2022 mit sich brachte, sei das Ergebnis als sehr positiv zu sehen, wie Vorstand Ralf Claus im Bericht des Vorstandes erläuterte. Die noch andauernde Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise, Lieferengpässe, Inflation und Zinswende hätten im vergangenen Jahr alle vor besondere Herausforderungen gestellt.

Mitglieder erhalten laut Versammlungsbeschluss eine Dividende von 6 Prozent

Haupttreiber des Wachstums war die weiterhin hohe Nachfrage nach Krediten. So stieg das Kundenkreditgeschäft um 46 Millionen Euro auf 876 Millionen Euro. „Während die Nachfrage nach Krediten im Bereich der Landwirtschaft und des privaten Wohnungsbaus zurückging, verzeichnete die Volksbank weiterhin einen Anstieg beim gewerblichen Wohnungsbau und bei Unternehmensinvestitionen“, wird Thomas Große-Klönne zitiert.

Bei den Kundeneinlagen, die zur Finanzierung der Kredite dienen, konnte laut der Volksbank Dammer Berge ein Zuwachs von 44 Millionen Euro auf insgesamt 612 Millionen Euro verzeichnet werden. Das entspreche einem Zuwachs von 7,8 Prozent. „Das Eigenkapital konnte um 7,2 Millionen Euro auf rund 105 Millionen Euro gestärkt werden“, führte Thomas Große-Klönne weiter aus. Der Jahresüberschuss liege mit rund 2,9 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Nach Einstellung in die Ergebnisrücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von rund 1,12 Millionen Euro. Die Mitglieder erhalten laut Versammlungsbeschluss eine Dividende von 6 Prozent.

Erweiterung der Hauptstelle in Damme bis Ende 2024

Dass die Volksbank Dammer Berge eG trotz der globalen und wirtschaftlichen Herausforderungen weiter wachsen konnte, sei der Treue der Mitglieder und Kunden der Volksbank zu verdanken, machten Vorstand und Aufsichtsrat deutlich. Die Zahl der Mitglieder stieg um 276 auf 10.862. Gleichzeitig lobten sie laut eigenen Angaben das Engagement und die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ständig neuen Herausforderungen wie der überbordenden Regulatorik und der Digitalisierung stellen müssten. 159 Mitarbeitende gehörten zum Jahresende 2022 zur Volksbank Dammer Berge eG, darunter 12 Auszubildende.

Um den Platzbedarf auch zukünftig decken zu können, wird zurzeit die Hauptstelle in Damme erweitert und modernisiert, heißt es weiter. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Bei dem Umbau spielt das Thema Nachhaltigkeit ebenso wie bei vielen weiteren Maßnahmen der Volksbank eine wichtige Rolle. „Wir haben uns vor vielen Monaten auf den Weg gemacht und für unser Haus eine Nachhaltigkeitsstrategie inklusive Zielen und Maßnahmen erarbeitet“, erläuterte Ralf Claus. So sei ein Nachhaltigkeitsbeauftragter ausgebildet und ein Projektteam gegründet worden. Eine aktuelle Maßnahme ist die VOBDA-Klimainitiative, mit der die Volksbank, bei Umstellung von Kundenkonten auf Online-Nutzung mit ePostfach, die Pflanzung von 6000 Bäumen in den Dammer Bergen unterstützt.

Bei den turnusgemäßen Wahlen zum Aufsichtsrat wurden Ruth Honkomp, Christian Olberding und Olaf Plischewski in ihren Ämtern bestätigt. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2023 gehen Vorstand und Aufsichtsrat von einer positiven Geschäftsentwicklung aus. „Angesichts unserer guten Vermögens- und Ertragslage und einer gefestigten Marktposition als regionale Kundenbank, blicken wir optimistisch auf die Entwicklung unserer Bank in den nächsten Jahren“, wird Vorstand Ralf Claus zitiert.