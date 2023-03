Das Angebot der Bücherei in Vörden wird demnächst deutlich erweitert - vor allem um digitale Medien. Foto: Hans Schmutte up-down up-down Kuti-Spieltisch, Tonie-Boxen und Tiptoi Vördens Bücherei investiert in elektronische Medien und Spiele Von Hans Schmutte | 10.03.2023, 16:22 Uhr

Durchgewinkt hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung zusätzliche Ausgaben für die Bücherei Vörden in Höhe von gut 10.000 Euro. Investiert werden soll das Geld in elektronische Medien wie einen Kuti-Spieltisch, Tonie-Boxen und Figuren oder auch Tiptoi-Bücher und -Stifte.