Landesmeisterschaft am 18. und 19. März U-16-Basketballerinnen TV Vörden hoffen auf den Heimvorteil Von Matthias Benz | 16.03.2023, 18:39 Uhr

Beim TV Vörden hat der Basketball-Nachwuchs den nächsten Titel im Blick: Nach der Landesliga-Meisterschaft können sich die U-16-Basketballerinnen am 18. und 19. März 2023 auch zur Nummer eins in ganz Niedersachsen küren. Das Turnier der besten fünf Mannschaften wird in Vörden ausgetragen.