Foto: Marcus Alwes Gemeinderat beschließt Haushalt 2023 Viel Geld für Kitas und Schulen in 2023 in Neuenkirchen-Vörden Von Marcus Alwes | 16.12.2022, 06:43 Uhr

Zuschüsse in Höhe von 2,52 Millionen Euro wird die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden im Jahr 2023 an die örtlichen Kindergärten und Großtagespflegestellen auszahlen. Dazu kommen Investitionen in Höhe von 1,86 Mio. Euro in die beiden Grundschulen und die Oberschule sowie erste 500.000 Euro für den Kita-Neubau St. Christophorus in Vörden.