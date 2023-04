Zu einem „Protestspaziergang“ gegen den Torfabbau hatten sich einige Aktivisten in Vörden getroffen. Foto: Hans Schmutte up-down up-down Protestaktionen im Landkreis Vechta Umweltschützer wollen Torfabbau in Mooren stoppen Von Hans Schmutte | 16.04.2023, 12:52 Uhr

Mehrere Umweltgruppierungen haben am Freitag mit zwei Aktionen in Campemoor und Vörden gegen den Torfabbau und die jetzige Form landwirtschaftlicher Nutzung der Moore geworben. Aktueller Anlass ist eine von der Firma Gramoflor beantragte Torfabbaugenehmigung in Campemoor.