Künstler von Philharmonie und Staatsoper aus der Ukraine konzertieren für Patienten und Mitarbeiter der Clemens-August-Klinik und der Clemens-August-Jugendklinik Neuenkirchen-Vörden. Foto: Daniel Meier/Clemens-August-Klinik up-down up-down Konzert von Profi-Musikern Ukrainer bedanken sich mit Musik für Hilfe der Clemens-August-Klinik Von noz.de | 18.02.2023, 14:07 Uhr

Mitarbeitende der Clemens-August-Klinik und der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden unterstützen die in Bippen beheimatete Ukraine-Hilfe seit einiger Zeit mit Sach- und Geldspenden. Dafür bedankten sich jetzt professionelle Musiker des Dramatheaters Mariya Zankovetska und der Staatsoper Lemberg mit einem Konzert in der Klinik.