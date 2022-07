In Neuenkirchen-Vörden hat Olena Zubko ein Dach über dem Kopf gefunden – und in Diepholz eine Arbeitsstelle. FOTO: Marcus Alwes up-down up-down Viel Respekt am Arbeitsplatz erfahren Ukraine-Flüchtling: Mit Job geht die Integration in Vörden rasch voran Von Marcus Alwes | 13.07.2022, 05:57 Uhr

In den vergangenen Monaten hat eine Reihe von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in unserer Region bereits Arbeit gefunden. Für Olena Zubko aus Vörden, die jetzt in einer Schnellrestaurantküche arbeitet, ist das ein entscheidender Schritt für die Integration.