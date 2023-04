Das Werk in Vörden wird geschlossen. Foto: The Family Butchers up-down up-down Aus für Standort Vörden The Family Butchers: Bärchenwurst wird künftig in Nortrup produziert Von Nina Kallmeier | 18.04.2023, 15:51 Uhr | Update vor 8 Min.

Ein Standort wird geschlossen, die Zahl der Artikel wird sinken, ebenso wie das Volumen, das The Family Butchers produziert. Deutschlands zweitgrößter Wurstproduzent steht vor der Transformation, sagt Gesellschafter Hans-Ewald Reinert. Was dahinter steckt – und was das für den Standort Nortrup bedeutet.