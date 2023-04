Das Werk in Vörden wird geschlossen. Foto: The Family Butchers up-down up-down Aus für Standort Vörden The Family Butchers: Bärchenwurst wird demnächst in Nortrup produziert Von Nina Kallmeier | 18.04.2023, 15:51 Uhr | Update vor 24 Min.

Ein Standort wird geschlossen, die Zahl der Artikel wird sinken, ebenso wie das Volumen, das The Family Butchers produziert. Deutschlands zweitgrößter Wurstproduzent steht vor der Transformation, sagt Gesellschafter Hans-Ewald Reinert. Was dahinter steckt – und was das für den Standort Nortrup bedeutet.