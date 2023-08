Elf Kinderbücher in fünf Jahren Susanne Roll aus Neuenkirchen-Vörden - eine Schriftstellerin aus Leidenschaft Von Stella Blümke | 05.08.2023, 13:12 Uhr Arbeiten bis in die Nacht: Susanne Roll schreibt aus „pure[r] Freude am Schreiben“. Foto: Stella Blümke up-down up-down

Susanne Roll hat in den vergangenen Jahren mehrere Kinderbücher geschrieben. Ihr zehntes Buch „Amy - Eine Busfahrt mit Folgen“ erscheint in den nächsten Tagen. Sie schreibt aus „purer Freude am Schreiben“ und kann dabei auch schon mal die Zeit vergessen. Dabei ist ihr aber immer wichtig, eine Aussage zu vermitteln.