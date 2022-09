Eine Leidenschaft für ökologischen Landbau haben Nick Rimmelspacher und Eva-Marie Schonhöft. Foto: Ilona Ebenthal up-down up-down Öko-Anbau von Obst und Gemüse Solidarische Landwirtschaft am Schürhof in Neuenkirchen-Vörden Von Ilona Ebenthal | 21.09.2022, 06:47 Uhr

Mit einem Experiment fing alles an. Seit sechs Jahren baut Nick Rimmelspacher an der Holdorfer Straße 25 in Neuenkirchen-Vörden ökologisch Gemüse an und verteilt das Erntegut inzwischen im Rahmen einer „Solidarischen Landwirtschaft“ (Solawi).