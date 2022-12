Der Männergesangverein (MGV) Vörden richtete das Konzert aus. Foto: Holger Schulze up-down up-down Endlich wieder Adventskonzert mit fünf Chören So stimmt Vörden sich auf Weihnachten ein Von Hans Schmutte | 18.12.2022, 18:30 Uhr

Fünf Chöre, ein großes Konzert: Nach drei Jahren Pause fand in in der St. Pauluskirche in Neuenkirchen-Vörden am Samstag wieder das Adventskonzert der „Vördener Fünf“ statt.