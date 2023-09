Einer Pressemitteilung der Polizei nach befuhr am vergangenen Freitag um 11.50 Uhr ein 59-Jähriger aus Paderborn mit einer Sattelzugmaschine die Hinnenkamper Straße aus Richtung Damme kommend. Am Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in Höhe des Combi-Marktes hielt er an. Als er anschließend in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen 44-Jährigen aus Osnabrück, der den Fußgängerweg passierte.

Der Sattelzug rollte über den den Fuß des Osnabrückers, der mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

