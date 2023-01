Zwei der insgesamt drei Sportplätze auf der Anlage im Ortsteil Vörden werden noch in 2023 saniert. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Bürgermeister bekräftigt Fahrplan Sanierung von zwei Sportplätzen in Vörden wird in 2023 realisiert Von Marcus Alwes | 08.01.2023, 11:30 Uhr

Die Sanierung beziehungsweise Erweiterung von zwei der insgesamt drei Sportplätze auf der Anlage in Vörden an der Ecke Schulstraße/Jahnstraße wird in diesem Jahr abgewickelt. Das hat Bürgermeister Ansgar Brockmann bekräftigt.