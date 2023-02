Keine Unbekannten im Kulturbahnhof: Die US-Rails-Mitglieder Matt Muir, Tom Gillam, Scott Bricklin und Ben Arnold (von links). Foto: Sikich up-down up-down Besonderes Konzert der Roots-Rocker US Rails freuen sich auf die Rückkehr in den Kulturbahnhof Neuenkirchen-Vörden Von Sascha Knapek | 27.02.2023, 17:36 Uhr

Wenn die amerikanische Roots-Rock-Band US Rails am Dienstag, 7. März 2023, im Kulturbahnhof Neuenkirchen-Vörden auftritt, kommen Erinnerungen an einen ganz besonderen Abend vor elf Jahren hoch. Und an den Beginn der Corona-Pandemie, als die Formation vor dem ersten Lockdown als eine der letzten Bands „on the road“ ist.