Über den in den vergangenen Wochen gut vorangeschrittenen Neubau waren auch Schulleiter Karlheinz Rohe und Ansgar Brockmann als Stellvertreter des Bürgermeisters sehr erfreut. „Wir sind sehr froh, dass der Neubau dank der planmäßigen und vor allem zügigen Bauarbeiten von Bauunternehmen Bosche sowie Dachdeckerei und Zimmerei Grefenkamp so schnell vonstatten ging!“, so Brockmann. „Besonders danken möchten wir dem Saalbetrieb Otte, der uns bis zur Fertigstellung des Gebäudes mit Essen versorgt!“, erklärte Karlheinz Rohe.

Das Gebäude wird eine Sitzfläche von rund 160 Quadratmetern erhalten und maximal 120 Schülern gleichzeitig einen Platz bieten. Nach Angaben von Rohe sei es jedoch in der Anfangszeit geplant, dass die Jahrgänge einzeln nacheinander essen, so dass höchstens 80 Kinder gleichzeitig zu Mittag essen werden.

Flächenmäßig sei die neue Mensa auch für die Arbeit des Caterings sehr großzügig gestaltet. Das Essen werde vom St. Marienstift geliefert. In der Anfangszeit zweimal in der Woche. „Wir freuen uns schon auf die geplante Einweihung der Kantine am Ende diesen Jahres“, so Brockmann zum Abschluss.