Zurückzuführen sei dies auf die gute Arbeit in der Schwimmausbildung. Die Nachfrage sei mittlerweile so groß, dass die Kapazitäten voll ausgeschöpft seien, bestätigte der technische Leiter Lars Möller. In diesem Jahr erfüllten bereits 15 Kinder die Bedingungen zur Erlangung des Seepferdchens. Wichtig sei zu wissen, dass die Kinder so lange unterrichtet werden, bis sie schwimmen können. Ein Schwimmkurs werde nicht nach einer bestimmten Stundenzahl beendet.

Im Moment seien neben einer Seepferdchengruppe eine Fortgeschrittenengruppe und ein Kurs zur Erlangung des Bronzeabzeichens aktiv. Zudem biete die DLRG als Gesundheitsangebot eine Aquajogging-Gruppe für Frauen, die vom Verein Naturbad Vörden gesponsert werde. Damit sei die Kapazität völlig ausgeschöpft, betonte Hoffmann.

Es fehle eine Schwimmhalle in Neuenkirchen-Vörden, stellte der Vorstand fest. Dankbar sei man der Clemens-August-Jugendklinik und dem St.-Marien-Stift, dass sie ihre Bäder für die Schwimmausbildung zur Verfügung stellen. Wegen der großen Nachfrage und um die Sicherheit zu gewährleisten sollen in diesem Jahr zwei weitere Mitglieder auf Landesebene als Ausbilder geschult werden.

Hermann Schütte, Vorsitzender des Vereins Naturbad Vörden, sagte der DLRG zu, dass sein Verein nie Eintrittsgeld von der DLRG verlangen werde. „Wir sind froh, wenn wir eigene Jugendliche vor Ort haben, die das Bad betreuen können.“ Während des Sommers ist ein Campingwochenende im Naturbad gemeinsam mit der DLRG Dinklage geplant. Dies sei ein „Dankeschön“ an die Freunde aus Dinklage, die in den vergangenen fünf Jahren den Aufbau der DLRG Neuenkirchen-Vörden aktiv unterstützt haben, so Erich Hoffmann.