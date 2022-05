Der Radwegebau ist eines der zentralen Themen in der Bauernschaft Nellinghof. FOTO: Marcus Alwes Bürgermeister hofft auf Fristverlängerung Beim Radweg-Lückenschluss an der L852 drängt die Zeit Von Hans Schmutte | 06.05.2022, 08:55 Uhr

Die letzte Lücke in Fahrradweg entlang der Landesstraße 852 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf soll so zügig wie möglich realisiert werden. Das hat Neuenkirchen-Vördens Bürgermeister Ansgar Brockmann in einer Bürgerversammlung in der Bauernschaft Nellinghof bekräftigt.