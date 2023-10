Pkw nahm ihr die Vorfahrt Radfahrerin beim Niedersachsenpark in Neuenkirchen-Vörden verletzt Von Martin Schmitz | 19.10.2023, 15:54 Uhr Bei einem Unfall an der Einfahrt zum Niedersachsenpark wurde eine Radfahrerin verletzt. Foto: NWM-TV up-down up-down

Am Kreisverkehr mit der Einfahrt in den Niedersachsenpark in Neuenkirchen-Vörden hat am Donnerstagnachmittag ein Pkw eine Radfahrerin verletzt.