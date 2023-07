In Lohne nahm die Polizei einen Mann und zwei Frauen fest, denen bandenmäßiger Taschendiebstahl vorgeworfen wird. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down Mehrfach auch in Neuenkirchen-Vörden aktiv Polizei fasst Bande von Taschendieben im Landkreis Vechta Von Martin Schmitz | 19.07.2023, 16:35 Uhr

Am Dienstag nahm die Polizei in Lohne drei Verdächtige fest, denen eine Serie von Taschendiebstählen im Landkreis Vechta vorgeworfen wird. Auch in Neuenkirchen-Vörden soll das Trio wiederholt zugeschlagen haben. Die Polizei spricht von einem „erfolgreichen Schlag gegen eine Bande von Taschendieben.“