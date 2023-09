Für 18 Euro Eintritt an der Abendkasse gibt es am Samstag, 30. September, fünf Stunden Partyalarm mit „Mucke up Platt“ von der Band Wippsteert aus Alfhausen und Stanley Spadowski‘s Clubhouseband als Vorgruppe. Weitere Informationen beim Organisator, der Gaststätte Zum Schwarzen Roß unter Telefon 05493/339.

Am Sonntag, 1. Oktober, heißt es dann „Leinen los“ zum 3. Entenrennen auf dem Krebsbach. Ab 14 Uhr ist der Rathausplatz als Vergnügungsfläche freigegeben. Mit Kinderkarussell, Hüpfburg und Wasserspielen. Mit dabei ist auch die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr aus Neuenkirchen-Vörden. Um 14.30 Uhr treten die Tanzzwerge auf, um 15 Uhr ist Hobby Horsing angesagt.

Preise für die schnellsten 25 Enten

Um 15.30 Uhr startet das Entenrennen auf dem Krebsbach am Überlaufbecken in der Seelgenhofstraße. Die ersten 25 Enten, die am Schlienkamp-Denkmal (ehemals Seep) ankommen, gewinnen Preise. Ein Rennschein kostet 5 Euro. Der Reinerlös wird gespendet.

Um 16 Uhr zeigen die „Tanztiger“ ihr Können, bevor um 17 Uhr die Siegerehrung auf dem Programm steht. Den ganzen Nachmittag gibt es dazu Musik und gute Verpflegung.