Neuenkirchen-Vörden TVV-Damen glänzend in Form Von PM. | 07.02.2011, 16:26 Uhr

Mit 82:48 (20:7, 13:7, 28:22, 21:12) beim SV Klausheide stellten die Basketballdamen des TV Vörden ihre glänzende Form erneut unter Beweis. Obwohl sie nur mit sieben Spielerinnen zum Oberligaduell anreisten, machten sie es dem Gastgeber gewohnt schwer, Körbe zu erzielen. Bis zur dritten Minute dauerte es aber, bis sie im Angriff in Schwung kamen. Ein 15:2-Lauf bis zum Ende des ersten Viertels sorgte schon für eine deutliche 20:7-Führung, die im zweiten Viertel noch auf 33:14 ausgebaut wurde. Das dritte Viertel war ein offener Schlagabtausch, in dem Daniela Pesch auf Vördener Seite dreizehn Punkte in Folge erzielte. Am Ende standen 28 Punkte auf der Habenseite des TVV. Man hatte aber mit 22 Gegenpunkten die Verteidigung etwas schleifen lassen. Beim Stand von 61:36 ging es ins letzte Viertel, in dem die Verteidigung wieder besser klappte und somit der Erfolg deutlich höher als im Hinspiel (69:50) ausfiel.