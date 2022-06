Default Bild FOTO: Archiv Neuenkirchen-Vörden Comic besser als gar nicht lesen 03.11.2006, 23:00 Uhr

Ein Waschfass voller Bücher hatte Maria Meyer, ehemalige Rektorin der Grundschule Neuenkirchen, am Montag in den Kindergarten St. Paulus mitgebracht. Die Vertreterin des Initiativkreises "Lesen von Anfang an" beantwortete der Kindergartenleiterin Elisabeth Grefenkamp, den Erzieherinnen und zahlreichen Eltern die Frage: "Wie wird mein Kind ein Leser?"