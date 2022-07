In der Bauerschaft Nellinghof leben aktuell 486 Menschen. Dort wird lebhaft über den Bau eines Campingplatzes diskutiert. FOTO: Marcus Alwes up-down up-down Diskussion bei Anwohnerversammlung Trotz Bürger-Kritik: Investor hält an Campingplatz-Plan in Nellinghof fest Von Marcus Alwes | 29.07.2022, 15:20 Uhr

Der Investor Guido Oevermann hält trotz der Kritik einiger Bürger an seinen Plänen für einen Campingplatz in Nellinghof fest. Das bekräftigte der Unternehmer am Tag nach einer lebhaften Bürgerversammlung.