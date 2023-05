Im nächsten Jahr wollen Ballsport Vörden und Reinhold Krämer mit der zehnten Austragung ein kleines Jubiläum feiern. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Viele Zuschauer im Auestadion Nachwuchsfußballer von Ballsport Vörden beim Krämer-Cup zweimal vorne Von noz.de | 25.05.2023, 11:09 Uhr

Am letzten Turniertag des 9. Reinhold-Krämer-Jugend-Cups waren mehr als 500 Zuschauer im Vördener Auestadion zugegeben, um die Nachwuchs-Fußballer anzufeuern. Die Kulisse passte zur Rekordzahl an Mannschaften (60), die 2023 in Südoldenburg am Start waren.