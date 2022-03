Sieben Rennwochenenden liegen vor Adrian Rziczny und seinem BMW 318ti. FOTO: Rziczny Erste Saison im BMW 318ti Cup Motorsportler Adrian Rziczny aus Vörden startet auf dem Hockenheimring Von Sascha Knapek | 01.03.2022, 06:34 Uhr

Für die Vördener Nachwuchs-Motorsportler Adrian Rziczny beginnt am ersten März-Wochenende des Jahres 2022 ein neues Abenteuer. Auf dem Hockenheimring startet er in den BMW 318ti Cup. Es ist der nächste Schritt, um sein Hobby in einigen Jahren eventuell zum Beruf zu machen.