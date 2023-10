„Mit anderen Worten“ ist nach Angaben des Kulturbahnhofs eine Hommage an die Liedermachergeneration der 70er Jahre - Reinhard Mey, Klaus Hoffmann, Konstantin Wecker, Hannes Wader, Rio Reiser und andere.

Viele der teilweise vor mehr als 40 Jahre entstandenen Lieder sind inzwischen Kulturgut. In ihrem gekonnten Umgang mit der deutschen Sprache spiegeln sie auch immer den damaligen Zeitgeist und das entsprechende Lebensgefühl wider. Aber auch Lieder von Stefan Stoppok, Nils Koppruch, Katja Werker und Anna Depenbusch finden sich im Programm und schlagen somit die Brücke zur aktuellen Liedermacherszene, heißt es weiter.

Vorliebe für akustische und handgemachte Musik

Seit 1990 lebt und arbeitet Martin Bauer als Profimusiker. Aus der Vielfalt der musikalischen Aktivitäten heraus hat sich eine spezielle Vorliebe für akustische und handgemachte Musik herausgebildet. Publikumsnah, ohne technische Tricks, direkt und ehrlich. Als Bassist, Gitarrist und Sänger sowie als Komponist und Texter ist er in den verschiedensten musikalischen Genres zu Hause.

Ob mit einer Countryband in Kanada, einem Singer-Songwriter-Duo in England und Irland oder einer Galaband in ganz Deutschland - ein Leben „on tour“ mit bislang mehr als 3000 Auftritten, diversen CD-Produktionen und Fernsehauftritten.

Das Konzert beginnt am Samstag, 14. Oktober 2023, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 12 Euro, im Vorverkauf 10 Euro. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.kultur-bahnhof.com.