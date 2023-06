Auf der Autobahn bei Holdorf ist ein Früchtelaster im Graben gelandet. Foto: NWM-TV up-down up-down Staus in Fahrtrichtung Bremen Lkw-Unfall bei Holdorf: A1 wird Dienstagabend voll gesperrt Von Martin Schmitz | 27.06.2023, 11:11 Uhr | Update vor 22 Min.

Auf der A1 ist am Dienstagmorgen nahe Holdorf ein Lkw verunglückt. In Fahrtrichtung Bremen gibt es Verkehrsbehinderungen. Für die Bergung soll die Autobahn am Dienstag ab 20 Uhr voll gesperrt werden.