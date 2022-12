Auf einem Autohof in Neuenkirchen-Vörden geriet ein Lkw in Brand. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahrer löscht Lkw-Brand auf Autohof an der Autobahn A1 in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 16.12.2022, 12:30 Uhr

Auf dem Autohof Hörsten an der Autobahn A1 in Neuenkirchen-Vörden geriet am Freitagmorgen ein Lkw in Brand. Der Fahrer handelte rasch und verhinderte Schlimmeres.