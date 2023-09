Der Kühlauflieger für einen Sattelzug sei in der Nacht zu Freitag, 22. September 2023, auf einem frei zugänglichen Firmengelände an der Straße Auf der Leuchtenburg abgestellt gewesen. Die Straße gehört zum Gewerbegebiet Hörsten an der Autobahnabfahrt Neuenkirchen-Vörden.

Der Auflieger war mit Joghurt- und Käseprodukten beladen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 40. 000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuenkirchen oder Cloppenburg unter Telefon 04471 1860 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen lesen Sie hier