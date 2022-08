Die Feuerwehr musste einen Küchenbrand in Neuenkirchen-Vörden löschen. Foto: Imago /Gelhot up-down up-down Topf auf Herd vergessen? Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 29.08.2022, 17:59 Uhr

Am Sonntag, 28. August 2022, kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuenkirchen-Vörden, teilt die Polizei mit. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.