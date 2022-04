Für die Anfänger unter den Spielern sei es anfangs schwer gewesen, sich alle gültigen Spielzüge zu merken, meinte Lukas Gabriel Eckhardt. Er habe das erste Mal Schach gespielt. Obwohl er gegen den „Profi“ Joel Böning spielte, habe es ihm sehr viel Spaß gemacht. Der 12-jährige Joel Böning spielt bereits seit vier Jahren Schach, sowohl mit einem guten Freund als auch gegen einen Schachcomputer. Er erklärte, dass es das Ziel sei, den König unabwendbar anzugreifen. Um dieses zu schaffen, müssen die Spieler alle möglichen Spielzüge kennen. So dürften Läufer beispielsweise in diagonaler Richtung beliebig weit über das Brett ziehen. Die Dame und der König dagegen dürften sowohl in diagonaler als auch in vertikaler und horizontaler Richtung ziehen.

Rudolf Wagner freute sich über das Interesse der Kinder. Erfreulich sei ebenfalls, dass nicht nur Kinder aus Neuenkirchen das Angebot annahmen, sondern auch Schüler aus Vörden in den Kulturbahnhof kamen.