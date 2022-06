Was die Qualität und Anzahl der Ferienangebote betrifft, so haben das Familienbüro der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden und der Gemeindejugendring das Sommerferienprogramm um rund 25 Prozent ausgebaut. Dieses Mal sind mehrere Angebote dabei, die besonders Eltern zusammen mit ihren Kindern ansprechen sollen. Für sie interessant wären sicherlich der 3-D-Kinobesuch, die Inselfahrt nach Juist oder die Fahrt zum Freizeitpark Ketteler Hof bei Haltern am See. Diese Aktionen wären „mal eine tolle Gelegenheit einen echten Familientag durchzuführen“, schreibt das Familienbüro in einer Pressemitteilung.