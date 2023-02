In Neuenkirchen-Vörden musste die Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen Brand löschen. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Feuerwehr frühmorgens im Einsatz Holzlager und Schuppen brannten in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 10.02.2023, 14:19 Uhr

Am Donnerstag musste in Neuenkirchen-Vörden die Feuerwehr in aller Frühe mit vier Fahrzeugen ausrücken, um ein Feuer zu löschen.