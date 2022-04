In der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden herrscht weiterhin rege Bautätigkeit. FOTO: Marcus Alwes Überblick über die Grundstücksvergabe In 2023 und 2024 entstehen in Neuenkirchen-Vörden vier Baugebiete Von Marcus Alwes | 11.04.2022, 15:06 Uhr

Vier Baugebiete in unterschiedlicher Größe werden in den Jahren 2023 und 2024 in Neuenkirchen-Vörden entstehen. Denn die Nachfrage von Bürgern nach Grundstücken in der Gemeinde nahe der Autobahn 1 und unweit des Niedersachsenparks sei immer noch hoch, so Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen.