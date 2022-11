Die Amerikanische Eiche - rechts des Stromkastens und des Abfallcontainers - muss demnächst gefällt werden. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Pilzbefall bei Amerikanischer Eiche Großer Baum am Rathaus in Neuenkirchen-Vörden muss gefällt werden Von noz.de | 15.11.2022, 06:53 Uhr

Die mächtige Amerikanische Eiche am Rathausparkplatz an der Küsterstraße im Ortsteil Neuenkirchen muss in absehbarer Zeit gefällt werden. Der stattliche Baum sei von einem Pilz befallen, heißt es.