Rund um die bisherigen Hallen und die Teststrecke entlang der A1 will der Landmaschinenhersteller in den kommenden Jahren weiter wachsen. FOTO: Grimme Gruppe up-down up-down Landtechnik-Riese baut in Rieste Grimme will Standort im Niedersachsenpark kräftig erweitern Von Marcus Alwes | 21.07.2022, 05:48 Uhr

Der Landmaschinenhersteller Grimme will in den kommenden Jahren unter anderem im Niedersachsenpark an der Autobahn 1 weiter sichtbar wachsen. Neubauten für die Montage von Erntemaschinen, ein großes Gebrauchtmaschinenzentrum sowie ein Schulungsgebäude sollen in Rieste entstehen.