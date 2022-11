Die Feuerwehrkameraden müssen sich bei bestimmten Einsätzen nicht länger in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Foto: Hans Schmutte up-down up-down Verkehrsregelung bei Veranstaltungen Gesetzesreform hilft auch der Feuerwehr in Neuenkirchen-Vörden Von Hans Schmutte | 26.11.2022, 14:30 Uhr

An Absperrungen stehende Feuerwehrleute, die den Verkehr regeln, waren auch bisher schon gewohnte Bilder in der Öffentlichkeit. Dabei bewegte sich die Feuerwehr allerdings rechtlich in einer Grauzone, da es für dieses sogenannte Hoheitliche Handeln keine direkte gesetzliche Ermächtigung gab. Das hat sich nun geändert.