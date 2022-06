Nach Einzelgesprächen in den Kommunen, in denen Schwächen und Stärken analysiert, aber auch Projektvorschläge erarbeitet wurden, stellte Nadrowska der regionalen Arbeitsgruppe ein Konzept mit einem möglichen Themenspektrum und einem Projektpool vor. In der Diskussion einigte man sich darauf, die weiteren Projektschritte in einer verkleinerten Lenkungsgruppe auszuarbeiten.

Die Idee, sich gemeinsam bei der City-Offensive „Ab in die Mitte!“ zu bewerben, entstand schon vor über einem Jahr. Leitmotiv war die bereits bestehende touristische Kooperation im Erholungsgebiet Dammer Berge. Motivation und Ansporn für den gemeinsamen Antrag sind, die Region Dammer Berge noch besser als Marke zu profilieren und damit auch die regionale Identität zu fördern. Gleichzeitig soll die Besonderheit jeder Kommune herausgearbeitet und in den Mittelpunkt des jeweiligen Aktionstages gestellt werden. Stärkung und Belebung des Einzelhandels sowie eine Attraktivitätssteigerung der Innenstädte sind weitere Ziele, die es zu berücksichtigen gilt. Bei den geplanten Aktionen soll sich der Einzelhandel, aber auch Bürgerinnen und Bürger, aktiv einbringen, um das Bewusstsein für das Potenzial „ihrer“ Kommune und Region zu schärfen.

Mit der Initiative „Ab in die Mitte!“ des Landes Niedersachsen werden innovative Aktionen zur Stärkung von Städten und Gemeinden mit einer Kostenübernahme von 60 Prozent gefördert. Ziel ist es, Impulse zu geben, um die Zentren zu stärken und zu beleben. Dabei sollen möglichst viele Interessengruppen aus dem öffentlichen und privaten Bereich eingebunden werden. Die Bildung dauerhafter Netzwerke, die nachhaltig für eine Stärkung sorgen, ist eine weitere Zielsetzung des Projektes.