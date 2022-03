Auf dem Gelände der Firma Kruse soll der Bauhof der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden untergebracht werden. FOTO: Steffen Oevermann Gemeinde hat Pläne Was mit dem Gelände der Firma Kruse in Neuenkirchen-Vörden geschehen soll Von Steffen Oevermann | 26.03.2022, 17:00 Uhr

Nach mehr als sechs Jahrzehnten gibt die Firma Kruse an der Göttinger Straße ihr Geschäft auf. Doch es gibt schon Ideen, was mit dem Standort in Hörsten geschehen soll.