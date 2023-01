Einige Kinder, Begleitpersonen und Initiatoren machten eine Laufbusprobe in Begleitung der örtlichen Polizei Foto: Hans Schmutte up-down up-down Für den Weg zur Grundschule Gegen morgendliches Verkehrschaos: Neuer Laufbus in Neuenkirchen Von Hans Schmutte | 24.01.2023, 13:03 Uhr

Es gab in Neuenkirchen schon zahlreiche Versuche, das allmorgendliche Verkehrschaos an der Grundschule Im Herrengarten in den Griff zu bekommen. Nun wird ein neues Vorhaben gestartet.