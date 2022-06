Nachtwächter gab es in Vörden seit dem 15. Jahrhundert, erfährt man von Joseph Strieker gleich zu Beginn der Führung. Am Ackerbürgerhaus, in der Dorfmitte, starten die Führungen des Ehrenamtlichen, dessen historische Vorgänger die Vördener Bürger vor Feuer warnten, vor Feinden und Dieben schützten und ab 1884 für das Anzünden der acht Petroleumlaternen zuständig waren. 1922 wurde der Posten des Nachtwächters aus Kostengründen – und aufgrund der inzwischen elektrisch betriebenen Straßenlaternen – „wegrationalisiert“. 2008 beendete der Heimatverein den „Winterschlaf“ des traditionsreichen Amtes und bietet seither stilechte Nachtwächterführungen an.