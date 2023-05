Die Fußballer von Ballsport Vörden feierten nach dem 2:0-Sieg in Langförden den Aufstieg. Foto: Dennis Brömlage up-down up-down Wunsch zum 75. Jubiläum erfüllt Fußballer von Ballsport Vörden steigen in die Kreisliga auf Von Matthias Benz | 23.05.2023, 06:16 Uhr

Am letzten Spieltag der Saison hat Ballsport Vörden mit einem 2:0-Sieg in Langförden den zweiten Platz in der 1. Kreisklasse Vechta erreicht und darf nun im Jahr des 75-jährigen Bestehens den Aufstieg in die Kreisliga feiern.